他演福爾摩斯走紅 原來是小說作者遠親
英國演員班奈狄克康柏拜區飾演英國文學著名人物偵探福爾摩斯，何以能夠大放異彩？不知道這跟他是大約130年前創造福爾摩斯的小說家柯南．道爾遠親，有沒有關係。
路透社報導，據家譜查詢網Ancestry.com今天指出，小說家柯南．道爾（Sir Arthur Conan Doyle）約130年前創造出福爾摩斯（Sherlock Holmes）這個才華洋溢的詭詐偵探角色，而班奈狄克康柏拜區（BenedictCumberbatch）是他的遠親。
40歲的班奈狄克康柏拜區主演曾奪得艾美獎（EmmyAwards）的「英國廣播公司」（BBC）電視影集「新世紀福爾摩斯」（Sherlock）。
Ancestry研究人員指出，根據記載，兩人的關係來自14世紀英國貴族岡特的約翰（John of Gaunt）。約翰是班奈狄克康柏拜區的17世曾祖父，同時也是柯南．道爾的15世曾祖父。
約翰大約生於1340年，是英國國王愛德華三世（Edward III）之子，這代表班奈狄克康柏拜區和柯南．道爾都跟王室有很淡的關連。
Ancestry家族史學家鄂特里（Jennifer Utley）說：「重要影集男主角擔綱遠親筆下角色，這種機會多麼罕見，尤其是像福爾摩斯這麼具有指標意義的角色。」
「新世紀福爾摩斯」以跨現代風格來描繪這位19世紀倫敦偵探的生平和調查工作，2010年首播後，第4季影集今天在美國和英國電視同步播映。（譯者：中央社何宏儒）1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。