他演福爾摩斯走紅 原來是小說作者遠親

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英國演員班奈狄克康柏拜區飾演英國文學著名人物偵探福爾摩斯，何以能夠大放異彩？不知道這跟他是大約130年前創造福爾摩斯的小說家柯南．道爾遠親，有沒有關係。

路透社報導，據家譜查詢網Ancestry.com今天指出，小說家柯南．道爾（Sir Arthur Conan Doyle）約130年前創造出福爾摩斯（Sherlock Holmes）這個才華洋溢的詭詐偵探角色，而班奈狄克康柏拜區（BenedictCumberbatch）是他的遠親。

40歲的班奈狄克康柏拜區主演曾奪得艾美獎（EmmyAwards）的「英國廣播公司」（BBC）電視影集「新世紀福爾摩斯」（Sherlock）。

Ancestry研究人員指出，根據記載，兩人的關係來自14世紀英國貴族岡特的約翰（John of Gaunt）。約翰是班奈狄克康柏拜區的17世曾祖父，同時也是柯南．道爾的15世曾祖父。

約翰大約生於1340年，是英國國王愛德華三世（Edward III）之子，這代表班奈狄克康柏拜區和柯南．道爾都跟王室有很淡的關連。

Ancestry家族史學家鄂特里（Jennifer Utley）說：「重要影集男主角擔綱遠親筆下角色，這種機會多麼罕見，尤其是像福爾摩斯這麼具有指標意義的角色。」

「新世紀福爾摩斯」以跨現代風格來描繪這位19世紀倫敦偵探的生平和調查工作，2010年首播後，第4季影集今天在美國和英國電視同步播映。（譯者：中央社何宏儒）1060101

(中央社)