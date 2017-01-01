生2個未辦喜宴父發飆 陳仙梅元旦文定宴客

陳仙梅2014年和攝影師老公登記結婚。(圖／翻攝自陳仙梅臉書）

本土劇演員陳仙梅2014年和攝影師老公「印地安」登記結婚，生下2子卻遲遲未宴客，陳爸爸還曾怒罵「難道我女兒是偷生的嗎？」現小倆口選在2017年元旦辦文定喜宴，老公當場下跪求婚，讓她含淚回「我願意」。

陳仙梅從交往到結婚生子，始終保持低調，也未讓老公的臉曝光，據《蘋果日報》報導，今喜宴也是事前保密，圈內僅邀了狄鶯、孫鵬、王瞳、艾成、尹昭德、黃雨欣等，更要求飯店防堵媒體。

而陳仙梅在喜宴上，抱怨老公至今沒求婚，要大家幫她完成夢想，現場也拱印地安求婚，他最後說了一句「妳願意嫁給我嗎」，陳仙梅眼眶含淚回「我願意」，兩人隨後接吻20秒不間斷。

(中時電子報)