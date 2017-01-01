領無退休俸爆恐慌 退撫基金：銀行作業問題

年金改革引發2016年的九三軍公教大遊行。（圖/本報系資料照片）

2017年元旦才剛開始，眾多領取退休俸的退休軍職人員反應原本應於今天入帳的俸金並未入帳，時值政府檢討年金，引發群體恐慌。銓敘部退撫基金強調，所有退休俸金已按往例於今天入帳，部分民眾可能是太早刷帳本或是去ATM提款，而銀行端當時尚未開放。

1997年1月1日起實施軍職退休俸提撥新制，公教則從1995年1月1日起實施，在此之前的屬於舊制的恩給制，其中軍職舊制俸金，由退輔會負責發放，郵局撥款部分今天都如期入帳。

新制則由銓敘部退撫基金管轄，許多軍職退伍人員今天上午反應新制帳戶的合作金庫都沒有入帳，由於正值年金改革期間，引發恐慌，電話塞爆退輔會。

退輔會強調，新制是由銓敘部退撫基金管理委員會發放，以台銀、合庫、一銀為主，因逢元旦連假期間，無法找到負責人員。

退撫基金表示，軍職退伍人員的半年俸金都已依慣例在今天入帳，依照過去的情況，有可能是有些人在昨天或者今天一早六、七點就去刷帳戶或在提款機提款，因各家銀行開放領取時間不同，尚未開放的就會刷不到，但既已入帳，今天都可以領得到，太早刷的民眾可能稍晚再去刷看看。而這與年金改革無關，入帳時間也沒有改變，至於公教部分則依慣例在1月16日入帳。

(工商)