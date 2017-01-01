勞工今年多享一連假 特休、工資加碼

勞基法修法三讀，今年起勞工砍去7天國定假日，不過五一勞動節適逢周一，勞工將可獨享3天連假、比公務員多1次連假。(資料照片/鄧博仁攝)

勞工注意！勞基法修法三讀，今年起勞工砍去7天國定假日，全國一致放116天假，全年共有6個連續假期；不過，五一勞動節適逢周一，勞工將可獨享3天連假、比公務員多1次連假。另外，特休假與基本工資今年起也將加碼。

根據行政院人事行政總處公布行事曆，2017年共6個連續假期，包括元旦、春節、228和平紀念日、清明節、端午節、國慶日等；其中，春節有6天、元旦3天，其餘均有4天假；若再加上今年底跨年至明年元旦，亦有3天連假。

而相較去年，今年中秋節落於10月4日周三，僅能放假1天；但網友「精打細算」，若再請10月5、6日，連接國慶連假將可連休7天。

由於勞基法去年底已修正通過，確定刪除勞工7天國假，包括元旦隔天、青年節、教師節、台灣光復節、蔣公、國父誕辰紀念日與行憲紀念日；不過，今年5月1日勞動節適逢周一，勞工將可獨享3天連假，比公務員多一次連假。

勞動部提醒，雇主若要求勞工於國定假日出勤，當天必須加倍給付2倍工資、或給予勞工補休1天；另因應一例一休去年底已上路，勞工若於休息日出勤，加班費也須加成發放，前2小時加給1又1／3倍、第3小時起1又2／3倍。

此外，今年元旦起，勞工每月基本工資由2萬0008元調高為2萬1009元、每小時基本工資則由126元調整為133元，超過200萬人受惠。

勞動部也指出，1月1日起特休假新制也已正式上路，針對全國適用勞基法共約857萬名勞工，首度加碼特休假天數，滿半年即有3天假，其餘依年資不同增加1至4天不等，以全國勞工平均年資7.5年計算，將享有13.4天特休假。

勞動部強調，新制也規定年度終結時，只要勞工有特休假未休完，雇主即須折算薪資給予勞工，否則可處2至100萬元罰鍰。勞工權益受損可撥「1955」24小時專線向勞動部檢舉。

(中時)