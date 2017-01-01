網球》新球季夠力 「蠻牛」阿布達比奪冠

納達爾摘下新賽季首冠。(美聯社資料照)

西班牙「蠻牛」納達爾新球季復出首場賽事，阿布達比表演賽拍落世界排名第11的戈芬(David Goffin)，賽事第4度捧冠，為即將登場的布里斯本網賽和1月重頭戲澳網暖身。

去年因手腕傷勢提前10月結束賽季，缺席年終賽，納達爾新賽季迎來好彩頭，阿布達比表演賽男單冠軍戰，以6比4、7比6(5)拍落戈芬，重返球場納達爾充滿喜悅，「很高興能重返賽場，這3天高強度的比賽，對我來說是為新球季很棒的準備和熱身。」

新科球王莫瑞則是以6比3、7比6(6)擊敗加拿大好手季軍坐收，日前獲得英國女皇受封爵士，29歲之齡成為英國史上首位封爵的網球員，即便新球季無緣冠軍，但他對澳網充滿期待，準備好拚個人第4座大滿貫賽金盃。

(中時電子報)