江宏傑人氣爆棚 不忘宣傳台灣觀光

傑愛婚吸引大批媒體到場採訪。（葉士弘攝）

選在2017年第一天舉行婚禮的台灣桌球好手江宏傑，帥氣外型在宣布與福原愛的婚訊後，更加受到外界注目，在台灣、日本與中國大陸等地的人氣直線飆高，他近來也接下台北燈節的代言活動，他在今天大喜之日，還不忘代言人身分，在大批外媒面前，向世界宣告台北市今年將舉辦燈節與世大運。

「很榮幸能擔任代言人，對我來說也是很好的機會，台北燈節確實是非常好玩，希望大家來參加這個活動。」江宏傑牽著愛妻福原愛的手，雖難掩緊張，卻稱職扮演代言人身分，把握機會向國際媒體傳達台北燈節即將於2月4日登場，希望吸引更多觀光客抵台。

當然，對身為運動員的江宏傑而言，今年在台北舉辦的世界大學運動會，才是重頭戲，生涯已在世大運勇奪4面金牌的他，當然希望為地主留下最重要的金牌，他篤定地說：「台灣算是第一次舉辦那麼大型的運動會，我會盡力把金牌留在台灣。」

江宏傑對外宣示奪金的雄心壯志，同時也對外宣告了台北即將於今年8月舉辦世大運，他說：「感謝球迷的支持，我會努力用最佳成績來回報大家。」

(中時電子報)