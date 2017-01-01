中職2017年起 首提FA申請轉隊費均125％

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富邦悍將強打林益全，今年若提出FA申晴轉隊費恐逾千萬元。(資料照 范揚光攝)

去年季後提出自由球員申請的中信兄弟王勝偉，因第1階段未與另3隊達成轉隊交涉，確定轉隊費減半；但2017年提出自由球員申請的球員，則有固定125%轉隊費，第2次提出申請轉隊費為62.5%。

中職原來自由球員制度規定，1月1日之前的轉隊費為年薪的250%，隔年1月1日減為125%。今年實施的新制則第1次轉隊費均為125%，第2次提出申請為62.5%。

林益全、林智平、詹智堯目前職業年資逾8年，接近具9年自由球員門檻，可能今年季後提出申請，不過去年月薪65萬元的林益全，今年可望獲加薪，即使轉隊費125%，也高達近千萬元，一旦提出申請，也難與另3隊達成交涉。

(中時電子報)