馬稠後工業區傳溺水意外 1人跌落水池不治

消防隊員搜救溺者。（余信賢翻攝）

嘉義縣馬稠後工業區在下午3點多傳出有人跌落水池意外，消防隊獲報後發現一名不知姓名之人，不知為何跌落深約6公尺的污水處理池，消防隊員將其打撈上來後，經搶救後，在2分鐘內回天乏術。為何跌落水池，有待警方調查偵辦中。

(中時)