軍職退休新制俸金未入帳 可問退撫基金
有退伍軍職人員今天反映新制退休俸沒有入帳，國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，軍職人員舊制的俸金已如期發放，新制俸金由銓敘部退撫基金負責，若未入帳可向退撫基金詢問。
今天是元旦，退休軍公教的俸金應於今天入帳，但很多領取新制俸金的軍職退伍人員向退輔會反映，新制的合作金庫卻沒入帳。
退輔會表示，軍職退休俸新制是在1997年1月1日起開始實施，屬於提撥制，在這之前實施的退休俸舊制是沒有提撥的恩給制。
退輔會表示，軍職人員退休俸金區分新制及舊制，，舊制俸金由國軍退除役官兵辦理撥入領俸人開立的郵局帳戶，已經如期全數完全撥款。
退輔會並指出，新制俸金由銓敘部公務人員退休撫卹基金管理委員會發放，目前以3家銀行包括台銀、合庫、一銀為主；經了解，合庫是電腦問題，但已經在今天下午解決；如果仍未入帳，可向公務人員退撫基金管理委員會查證（電話02-82367300）。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。