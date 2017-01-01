軍職退休新制俸金未入帳 可問退撫基金

有退伍軍職人員今天反映新制退休俸沒有入帳，國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，軍職人員舊制的俸金已如期發放，新制俸金由銓敘部退撫基金負責，若未入帳可向退撫基金詢問。

今天是元旦，退休軍公教的俸金應於今天入帳，但很多領取新制俸金的軍職退伍人員向退輔會反映，新制的合作金庫卻沒入帳。

退輔會表示，軍職退休俸新制是在1997年1月1日起開始實施，屬於提撥制，在這之前實施的退休俸舊制是沒有提撥的恩給制。

退輔會表示，軍職人員退休俸金區分新制及舊制，，舊制俸金由國軍退除役官兵辦理撥入領俸人開立的郵局帳戶，已經如期全數完全撥款。

退輔會並指出，新制俸金由銓敘部公務人員退休撫卹基金管理委員會發放，目前以3家銀行包括台銀、合庫、一銀為主；經了解，合庫是電腦問題，但已經在今天下午解決；如果仍未入帳，可向公務人員退撫基金管理委員會查證（電話02-82367300）。1060101

(中央社)