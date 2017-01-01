南非市長訪台 陸：違背一中堅決反對

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中國大陸駐南非大使館發言人余勇昨天表示，南非首都茨瓦尼市長姆西梅嘉日前訪台進行「官方接觸」，違背「一個中國」原則和國際關係基本準則，陸方堅決反對。

茨瓦尼（Tshwane）市長姆西梅嘉（Solly Msimanga）日前造訪台北市，引發南非外交部批評，認為他不應違反南非政府堅持的「一中」政策，在未獲批准的情況下仍赴中華民國訪問。

根據中國大陸駐南非大使館官網，余勇當地時間2016年12月31日以「答記者問」形式表示，使館注意到姆西梅嘉訪問台北的報導，重視南非外交部重申南非政府堅持「一中」政策的有關表態。

余勇說，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。堅持『一個中國』原則是國際社會廣泛共識和民心所向。」

他表示，姆西梅嘉與台灣方面進行「官方接觸」，明顯違背「一中原則」和國際關係基本準則，「我們對此堅決反對」。

行政院大陸委員會2016年12月30日表示，中華民國是主權國家，與各國民意機構交流及與各國城市締結姊妹市，是作為國際社會成員的基本權利，不應受中國大陸政治因素影響，陸方應尊重及正面看待。

台北市政府國際事務委員會執行長饒慶鈺2016年12月29日證實，台北市長柯文哲與姆西梅嘉當天有會面。她說，雙方締結姊妹市已33年，重點是加強雙方市政交流，而非「一中」政策。1060101

(中央社)