機車定檢不合格 假日禁入小琉球
屏東縣政府在小琉球發展低碳觀光，今天起開始實施燃油機車管制，排氣檢驗不合格的燃油機車，假日禁入小琉球，違規者罰新台幣2000元。
屏東環保局表示，琉球鄉居民雖只有約1萬2000人，但每年遊客可達40萬人次，如果任由遊客騎乘排放廢氣的燃油機車到島上遊玩，在觀光旺季期間會造成大量空氣污染。
環保局表示，小琉球民國104年12月9日訂定空氣品質淨區並公告實施，宣導期至去年，從今天開始，將執行管制作業，在東港鎮往返琉球鄉的登船碼頭處，架設車牌辨識系統及不定期安排人員現場稽查，禁止本島沒有定檢合格燃油機車在高污染風險日(假日或國定假日)進入小琉球地區。
環保局指出，違規者罰新台幣2000元罰鍰，提醒前往旅遊的民眾務必配合辦理。
環保局表示，民國107年起，將全面禁止非設籍琉球鄉燃油機車進入小琉球地區，持有琉球鄉居民卡、優惠卡(曾設籍琉球鄉5年以上)及親屬卡(優惠卡之3等親)除外。
環保局指出，小琉球機車的管制成果截至去年11月，琉球鄉機車到檢率為94.9%，較前一年的84.2%提升，低污染電動2輪車去年730輛也較前一年增加380輛，顯示設立空氣品質淨區後，管制成效大幅提升。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。