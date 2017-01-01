機車定檢不合格 假日禁入小琉球

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屏東縣政府在小琉球發展低碳觀光，今天起開始實施燃油機車管制，排氣檢驗不合格的燃油機車，假日禁入小琉球，違規者罰新台幣2000元。

屏東環保局表示，琉球鄉居民雖只有約1萬2000人，但每年遊客可達40萬人次，如果任由遊客騎乘排放廢氣的燃油機車到島上遊玩，在觀光旺季期間會造成大量空氣污染。

環保局表示，小琉球民國104年12月9日訂定空氣品質淨區並公告實施，宣導期至去年，從今天開始，將執行管制作業，在東港鎮往返琉球鄉的登船碼頭處，架設車牌辨識系統及不定期安排人員現場稽查，禁止本島沒有定檢合格燃油機車在高污染風險日(假日或國定假日)進入小琉球地區。

環保局指出，違規者罰新台幣2000元罰鍰，提醒前往旅遊的民眾務必配合辦理。

環保局表示，民國107年起，將全面禁止非設籍琉球鄉燃油機車進入小琉球地區，持有琉球鄉居民卡、優惠卡(曾設籍琉球鄉5年以上)及親屬卡(優惠卡之3等親)除外。

環保局指出，小琉球機車的管制成果截至去年11月，琉球鄉機車到檢率為94.9%，較前一年的84.2%提升，低污染電動2輪車去年730輛也較前一年增加380輛，顯示設立空氣品質淨區後，管制成效大幅提升。1060101

(中央社)