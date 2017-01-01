江宏傑福原愛婚禮 選元旦象徵全新開始

台灣桌球好手江宏傑、日本女將福原愛今天舉辦台北場婚宴，兩人表示，原本想在2016年的年末舉行，但後來決定改在2017年的元旦這天，為的是象徵「全新的開始」。

江宏傑、福原愛台北場婚宴今天在台北星級酒店舉辦，婚宴前的記者會湧進超過50家各國媒體，超過100名記者前往關注這場台、日桌球界的「世紀婚禮」。

隨著悠揚的豎琴聲，身著訂製灰色中山裝的江宏傑，挽著身披薰紫色波希米亞風晚禮服的愛妻福原愛現身記者會現場，記者會中兩人不時十指交扣，兩人也總以「小傑」、「小愛」互稱，展現新人的甜蜜。

兩人接受記者會主持人提問時表示，原本選定2016年12月31日舉辦婚禮，但是後來決定改以2017年1月1日完成兩人的終身大事，象徵兩人攜手一起展開「新的開始」。

記者會中，江宏傑說，今年對他來說將是非常重要的一年，「我會持續努力邁向自己的目標」，也謝謝大家對他一路的支持。1060101

(中央社)