中市花毯節 元旦假期寄紀念明信片免郵資
2018台中世界花博暖身，「台中國際花毯節」今年首度移師后里花田綠廊舉辦，自開幕後即吸引大批人潮前往參觀，為迎接新年並推廣石虎保育議題，市府觀光旅遊局特地於元旦連假舉辦一系列與石虎吉祥物的新年祈願及互動遊戲，並與台中郵局合作推出花毯節紀念明信片，現場寄出即免郵資，邀請大家前來后里賞花毯、慶新年。
觀光旅遊局指出，「2016台中國際花毯節」以「花現新樂園」為主題，並以遊樂園為設計概念，利用台中當地的各式花卉，將后里花田綠廊打造成為具有四大亮點展區、十大主題展區及主題平面花毯等的國際花卉樂園，另為推廣環境保護議題，今年花毯節特別在遊客中心1樓，以「花現永續」為主題，展出活動展場花田綠廊如何從掩埋場復育重生及蛻變的歷程，還有廢棄家具修復或廢棄物再生成藝術創作媒材的工藝作品展出，假日期間更安排薩克斯風、小丑氣球等各類型動態演出。
為歡慶新的一年到來，特別於今天在主花毯區「木馬狂想曲」旁舉辦「新年祈福 石虎集氣」活動，由花毯節吉祥物石虎兄妹－小福及樂樂陪伴大家一同為新年許下新希望，展望更好的未來。
明日則將推出「石虎抱抱 打卡兌換愛的擁抱」活動，當天只要前往同一場地，於「台中國際花毯節」臉書粉絲團打卡分享，即可以和小福及樂樂一起擁抱合影。
此外，市府也與中華郵政台中郵局共同推出「2016台中國際花毯節」紀念明信片，現場寄出均免郵資，歡迎大家把花毯節的美好景色寄送給親友分享，活動將持續至1月8日為止。
觀光旅遊局提醒，近日天氣變化較大，前往花毯節賞花的民眾，應多補充水分並採洋蔥式穿著，而遊園時也應遵照園區指標方向及服務規畫，行走安全的遊賞路線，避免跨越圍籬
、不攀爬陡峭山坡。
另為能有更好的賞花品質，降低活動所帶來的交通衝擊，本次活動全部採接駁方式入園，活動周邊道路均進行交通管制。
，民眾可將車輛停放在指定停車場後，再搭乘免費接駁專車入園，相關交通資訊可至「2016台中國際花毯節」。
(中時)
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