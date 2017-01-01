跨年夜喝太茫 情侶起口角眼角掛彩

高巿警五福二所1日清晨5時接獲報案，指轄區KTV有情侶口角，到場時黃姓女子表示與張姓男友吵架，同行施姓朋友勸架時在拉扯間導致她右眼角受傷。一群人中還有2名黃姓女子也說，被張男打巴掌，要告對方傷害。

警方先通知119將受傷黃女送醫，另向被打女子說明要提告可先到醫院驗傷，不過所有人酒意退去後都表示，大家只是跨年夜喝茫了起衝突，都還是朋友，不再追究，還跟警方抱歉造成困擾。

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(中時)