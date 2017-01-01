傑愛婚超恩愛 放閃無極限

傑愛戀放閃無極限。（葉士弘攝）

桌球異國伴侶江宏傑與福原愛今日在台灣舉辦婚宴，兩人在婚宴前記者會就精心打扮，江宏傑穿上灰色中山裝，福原愛則身穿薰紫色波希米亞風晚禮服，兩人不僅服裝就讓人感受浪漫氣息，在記者會上有意無意地相視而笑，以及全程十指緊扣，甜蜜羨煞旁人。

江宏傑與福原愛進入記者會場，像是要安撫彼此情緒，兩人十指緊扣回答主持人問題，擔任主答的江宏傑，雖偶有「吃螺絲」，但都有福原愛的甜笑化解尷尬，當江宏傑對外宣告要為台灣留下世大運金牌時，福原愛更為夫婿拍手加油，兩人更相視而笑。

傑愛婚的「放閃無極限」，擔任拍攝婚紗籌劃工作的C.H Wedding負責人賈永婕看在眼裡，她與團隊特地飛到德國拍攝兩人的甜蜜婚紗照，她笑說：「儘管拍攝當時，德國天氣很冷，但新人的互動，感受到濃厚的愛意與熊熊的烈火，真的很肉麻。」

賈永婕舉例，攝影師拍攝常會中斷，因為福原愛總會重視江宏傑的髮型，而新娘婚紗總是較為單薄，江宏傑只要拍攝空檔，一定會立即為福原愛披上外套，送上薑茶與暖暖包，兩人相愛互動令人羨慕。

傑愛兩人特別感謝贊助商協助婚宴舉辦，江宏傑說：「我在歐洲打球，一直在比賽，籌備婚禮很困難，感謝贊助商的全力幫忙與配合我們的時間，才有完美婚宴。」

(中時電子報)