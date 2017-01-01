南投紫南宮元旦發招財錢母 4萬人排長龍創新紀錄

紫南宮主委莊秋安，為「第一公雞」開光點眼。（廖志晃攝）

紫南宮主委莊秋安（右），發送錢母給排隊民眾。（廖志晃攝）

求財必拜廟宇紫南宮，到處都是人潮洶湧。（廖志晃攝）

紫南宮發送雞年招財錢母，排隊民眾摩肩接踵！（廖志晃攝）

紫南宮周邊到處都是人潮！（廖志晃攝）

南投縣竹山鎮紫南宮，元旦首度發送生肖雞年招財錢母，吸引大批民眾求平安、拚發財，主委莊秋安表示，單日發出4萬多枚錢母，再創新高紀錄！紫南宮「第一公雞」銅雕、7星級廁所3D彩繪同步開幕，更成矚目焦點。

聞名全台「求財必拜」的紫南宮，在今年第1天、發送第1波招錢錢母；從清晨開始，紫南宮周邊的省道就湧現車潮，車輛停到省道台3線，許多民眾甘脆下車徒步到紫南宮！

上午9時，莊秋安在「龍轉好運」前，發送招財錢母給排隊「名列前茅」的民眾，拔得頭籌的彰化縣施姓民眾，獲得招財錢母精裝版1組及銀色錢母、琉璃項鍊和開運紅包。

莊秋安表示，今天發送錢母4萬多枚，創下單日新高紀錄！還未領到的民眾別著急，後續還會再發送錢母，請留意紫南宮官網發布的訊息。

金雞是紫南宮的吉祥物，但往年製作的錢母、廟埕周邊的雕像，全部是母雞！今年首度在錢母上增加公雞圖案，成為一對；而委託雕塑家王松冠製作的金雞銅雕「吉祥」，也在廟埕前正式亮相，堪稱紫南宮「第一公雞」。

莊秋安表示，以往金雞母生金雞蛋，因為有了公雞，從今以後，金雞蛋會孵出小雞，更象徵生生不息，財源廣進！

(中時)