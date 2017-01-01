高捷跨年運量35萬人次 比去年成長2成5

高雄跨年夜，高雄捷運公司統計總運量達35萬人次。（高捷提供）

跨年夜，高雄輕軌首度加入疏運。（高捷提供）

高雄捷運公司1日統計跨年夜疏運人次，含捷運、輕軌總運量約35萬人次，比去年跨年的28萬人次，成長約2成5。紅、橘兩線，以鄰近晚會現場夢時代的R6凱旋站3.6萬人進出最多，首次跨年的大魯閣草衙道，草衙站也有2萬人。

高捷統計，今年跨年紅、橘兩線疏運量是32萬7921人次，其中紅線25萬6988人次、橘線7萬933人次，今年首度加入疏運的輕軌，運量2萬1092人次。而去年兩線總運量為27萬9871人次、紅線21萬9490人次、橘線6萬381人次。

高捷從2008年營運，歷屆跨年疏運以2012年跨2013年的47.2萬人次達到顛峰。接下來兩年各為36.7萬人次、36.8萬人次，去年降到只有27.9萬人次，僅高於第1次跨年的26.4萬人次，昨天的疏運再度人氣回升、站上30萬大關。

昨天各站運量仍以夢時代晚會現場的R6凱旋站有3.6萬人出站最多，其次是R14巨蛋站2.8萬人次，R11高雄車站、R16左營站因位居交通轉運，也有2.6萬人次、2.4萬人次。而草衙道所在的草衙站有2萬人次，首次跨年表現不俗。

(中時)