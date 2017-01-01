騎腳踏車偷加油站露餡 棄車逃逸一毛沒得手

加油站遭竊，嫌犯棄腳踏車落跑，所偷的零錢盤與零錢還放在車籃。（曹明正翻攝）

高巿中華、六合路口一間加油站，1日凌晨1時許有竊嫌騎腳踏車趁機摸走加油島內裝有零錢的零錢盤，露餡後騎車到路口棄車逃跑，連放在車籃的零錢盤也沒拿走，店員清點零錢3143元分毫未少，警方已鎖定25歲毒品人口追查。

(中時)