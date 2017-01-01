惹不起總統 菲律賓民眾新年不敢放鞭炮
菲律賓民眾深怕遭到總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）嚴厲懲罰，2017年新年期間，遭燃放鞭炮慶祝波及受傷的人數，已「顯著」減少。
法新社報導，每年除夕夜，菲律賓人向來相當沉迷縱情狂歡，許多人跨年時燃放鞭炮、對空鳴槍或喧鬧等，往往導致數百人受傷殘廢。
杜特蒂表示，考慮恢復自己擔任納卯市（Davao）市長時期的做法禁放鞭炮後，菲國衛生部長巫比亞（Paulyn Ubial）表示，今年狂歡時受傷的人數降至10年來最低點。
巫比亞說：「因為總統的關係，人們現在會怕放鞭炮。」「他們擔心可能被捕或受到嚴懲。」
他指出，今年新年因鞭炮與煙火受傷者共有350人，而過去10年的平均數則多達1000人。（譯者：中央社許湘欣）1060101
(中央社)
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