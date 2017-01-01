陸接金磚主席國 習近平盼加強團結合作
中國大陸今天起接任金磚國家輪值主席國，大陸國家主席習近平致函其他4國領袖，期盼金磚五國（BRICS）在日益不確定的國際形勢下加強團結合作。
根據大陸外交部官網，習近平1日致函俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、南非總統朱瑪（Jacob Zuma）、巴西總統泰梅爾（Michel Temer）和印度總理莫迪（Narendra Modi）。
習近平在信中向上述4國領袖闡述中國大陸擔任主席國期間推動金磚國家合作的構想，並表示大陸將在9月於福建省廈門市舉辦金磚國家領導人第9次會晤。
習近平表示，金磚國家堪稱新興市場國家和開發中國家合作的典範，並於今年開啟合作第2個十年。展望未來，金磚國家合作將取得更大發展，也將在國際事務中發揮更大作用。
他說，當前全球挑戰突出，國際形勢中不確定、不穩定因素增加，金磚國家要加強團結合作，維護共同利益。
習近平期盼廈門會晤重點在4方面取得進展：深化務實合作，促進共同發展；加強全球治理，共同應對挑戰；推展人文交流，鞏固民意基礎；推進機制建設，構建更廣泛夥伴關係。
金磚國家合作機制2006年建立。2009年首次舉行領導人會晤以來，至今已舉辦8次領導人會晤。1060101
(中央社)
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