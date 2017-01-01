駐韓代表部元旦團拜 與僑界交流

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首爾民國106年元旦團拜暨新春餐會今天舉行，中華民國駐韓代表石定率同代表部館員參加，並與僑界交流。

由於駐韓副代表陳龍錦即將出任駐日內瓦辦事處處長，韓華僑界今天也在團拜餐會上，為他餞行。

石定在元旦團拜中，代表僑務委員長吳新興頒發漢城華僑協會監事長李寶禮和仁川華僑協會前會長陳永昌僑務顧問聘書；漢城華僑協會首席僑務副會長劉明德和水原華僑協會會長戚明運也獲頒僑務促進委員聘書。石定並請他們積極扮演僑社與政府間的橋梁。1060101

(中央社)