陸各地上兆元打造特色小鎮 發改委怒了
中國大陸各地方政府近來計劃耗資人民幣數千億元（約新台幣上兆元）打造特色小鎮。但大陸國家發展改委員會官員卻說，「特色小鎮不能這麼幹」。
大陸澎湃新聞報導，住房和城鄉建設部等三個部會2016年7月發布「關於開展特色小鎮培育工作的通知」，決定在全大陸圍開展特色小鎮培育工作，計劃到2020年培育1000個左右的特色小鎮。
大陸各地方政府近來則透過給補貼、給獎勵、花重金等方式趕著投資建設各類特色小鎮。
河北省就計劃未來3年內打造100個特色小鎮，每個小鎮投資達20億元。這意味著建設一批特色小鎮將耗資2000億元（新台幣近兆元）。
江蘇省鎮江市日前則宣布首批建設8個特色小鎮，2017年計劃完成產業投入80億元。
不過，大陸國家發改委城市和小城鎮改革發展中心副主任、總規劃師、規劃院院長沈遲說，「特色小鎮不能這麼幹，一定要多從培育的角度入手，浙江的特色小鎮也是經過6、7年的培育才有現在的樣子。」
中國城市和小城鎮發展改革中心智慧低碳城市處處長、智慧城市發展聯盟秘書長鄭明媚則說，特色小鎮的建設不能急功近利，應透過規劃吸引投資、引入產業，從而推動這些地方城鎮化的發展，而不是機械式的。
大陸國家發改委2016年10月底發布「關於加快美麗特色小（城）鎮建設的指導意見」就曾明確指出，建設特色小鎮應建立在以產業為依託基礎上，從實際出發，防止「照搬照抄、東施效顰、一哄而上」。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。