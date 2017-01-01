陸各地上兆元打造特色小鎮 發改委怒了

中國大陸各地方政府近來計劃耗資人民幣數千億元（約新台幣上兆元）打造特色小鎮。但大陸國家發展改委員會官員卻說，「特色小鎮不能這麼幹」。

大陸澎湃新聞報導，住房和城鄉建設部等三個部會2016年7月發布「關於開展特色小鎮培育工作的通知」，決定在全大陸圍開展特色小鎮培育工作，計劃到2020年培育1000個左右的特色小鎮。

大陸各地方政府近來則透過給補貼、給獎勵、花重金等方式趕著投資建設各類特色小鎮。

河北省就計劃未來3年內打造100個特色小鎮，每個小鎮投資達20億元。這意味著建設一批特色小鎮將耗資2000億元（新台幣近兆元）。

江蘇省鎮江市日前則宣布首批建設8個特色小鎮，2017年計劃完成產業投入80億元。

不過，大陸國家發改委城市和小城鎮改革發展中心副主任、總規劃師、規劃院院長沈遲說，「特色小鎮不能這麼幹，一定要多從培育的角度入手，浙江的特色小鎮也是經過6、7年的培育才有現在的樣子。」

中國城市和小城鎮發展改革中心智慧低碳城市處處長、智慧城市發展聯盟秘書長鄭明媚則說，特色小鎮的建設不能急功近利，應透過規劃吸引投資、引入產業，從而推動這些地方城鎮化的發展，而不是機械式的。

大陸國家發改委2016年10月底發布「關於加快美麗特色小（城）鎮建設的指導意見」就曾明確指出，建設特色小鎮應建立在以產業為依託基礎上，從實際出發，防止「照搬照抄、東施效顰、一哄而上」。1060101

(中央社)