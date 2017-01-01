高雄警緝毒 起獲海洛因查獲子彈
高雄市警方獲報綽號「華仔」的林姓男子涉嫌販毒，並隨身攜帶槍械，以防毒品交易黑吃黑，循線在台南逮人，押赴台南、高雄偏遠山區起獲海洛因等毒品、子彈和改造槍械工具。
高雄市警察局刑警大隊今天表示，獲報有毒品、贓物、槍砲等前科的林男，涉嫌在高雄、屏東、台南等偏鄉地區販毒，且為防毒品交易黑吃黑，都隨身攜帶槍械。
警方報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，跟監在台南仁德區逮人，並前往高雄市茂林區、屏東縣里港等偏遠地區的林男租處，起獲海洛因2小包、安非他命4小包、大麻4公克、吸食器和毒品壓模機，以及子彈9發、改造槍械工具等。
警方除了持續追查毒品來源和販毒管道，並追查是否仍有其他槍械。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。