高雄警緝毒 起獲海洛因查獲子彈

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高雄市警方獲報綽號「華仔」的林姓男子涉嫌販毒，並隨身攜帶槍械，以防毒品交易黑吃黑，循線在台南逮人，押赴台南、高雄偏遠山區起獲海洛因等毒品、子彈和改造槍械工具。

高雄市警察局刑警大隊今天表示，獲報有毒品、贓物、槍砲等前科的林男，涉嫌在高雄、屏東、台南等偏鄉地區販毒，且為防毒品交易黑吃黑，都隨身攜帶槍械。

警方報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，跟監在台南仁德區逮人，並前往高雄市茂林區、屏東縣里港等偏遠地區的林男租處，起獲海洛因2小包、安非他命4小包、大麻4公克、吸食器和毒品壓模機，以及子彈9發、改造槍械工具等。

警方除了持續追查毒品來源和販毒管道，並追查是否仍有其他槍械。1060101

(中央社)