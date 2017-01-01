超跑TKOC挑戰賽登場 小小賽車手吸睛

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「極速超跑TKOC麗寶全明星跨年開幕挑戰賽」今天登場，6歲的詹曼平2年前父親帶她到賽車場一遊，她愛上卡丁車，此次參賽一出場吸引眾人目光。

台中麗寶國際賽車場今天舉行「極速超跑TKOC麗寶全明星跨年開幕挑戰賽」，包括台灣、英國、新加坡等10國、136車手參加。賽前，各國菁英揮舞國旗入場，期盼能在賽事中一舉奪冠。

賽事中另一個焦點，一出場就引起場外一陣驚呼的小小車手挑戰賽，Cadet A/B組是全組參賽者年齡最低的組別，參賽年齡12歲以下。

來自中國的崔源溥，是2016年代表中國前往義大利參加世界賽的選手；英國籍的選手Alex Rose，實力不可小覷；台灣的菁英還有6歲的小車手詹曼平，4歲就喜愛卡丁車，不但是PRO賽車手，車速逼近100公里，頗有大將之風。

詹曼平表示，其他的女孩子多喜歡芭比娃娃，但她更喜歡賽車，2年前接觸賽車後，開始受訓參賽，覺得賽車很刺激，「因為車子可以開很快！」

現場還有展示價值超過新台幣2億元的超級跑車，讓觀賽的民眾能一飽眼福，其中法拉利最頂級超跑「馬王」要價7000多萬元，成為全場焦點。1060101

(中央社)