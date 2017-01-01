蘇打綠最後安可 藝文廣場湧進上萬粉絲
蘇打綠在2017年的第一天和NSO在國家音樂廳演出，這也是蘇打綠休團前的最後一場演出，演出結束後蘇打綠也自掏腰包在兩廳院藝文廣場搭建舞台，開放歌迷「最後安可」點歌。
蘇打綠在去年金曲獎後，爆出要休團的計畫，震驚歌迷，今天下午蘇打綠也和NSO國家交響樂團舉行「樂計畫」，這也是他們休團前的最後一場演出。
不過，國家音樂廳無法容納廣大的蘇打綠歌迷，蘇打綠自掏腰包在兩廳院戶外藝文廣場搭建舞台，從今天下午1時起，就能同步在戶外看到音樂廳內的演出。
蘇打綠在音樂廳演出結束後，也走向戶外為歌迷免費舉行「最後的安可」，開放歌迷點歌，藝文廣場也湧進近萬名粉絲，不只在廣場上，就連戲劇院、音樂廳的階梯、草坪都坐滿人，現場也有不少粉絲揮舉著彩虹旗，氣氛和平溫馨。
蘇打綠主唱青峰在音樂廳內唱第一首歌時就哽咽落淚，但因情緒太過激動，唱得有些不穩、走音，他自嘲，「我失控落淚是覺得怎麼唱的這麼爛，忍到『頻率』的副歌，聲音就飛到不知道哪裡去了。如果你是第一次看蘇打綠，一定想說『我為什麼要曬太陽聽你破音』」，笑翻全場。
接著青峰又感性表示，「我看到粉絲哭就想哭，蘇打綠是感同身受的團體」。
蘇打綠精選10首歌曲在音樂廳演出，包括「空氣中的視聽與幻覺」、「頻率」、「小情歌」、「小宇宙」、「白日出沒的月球」、「各自停靠」、「早點回家」、「近未來」、「我好想你」、「未了」，接著安可演唱「你在煩惱什麼」，全場拍掌大合唱。
青峰試圖沖淡離情依依，搞笑說，「不要捨不得啦，只是放個假，為什麼我們要搞成這樣」。1060101
(中央社)
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