江宏傑台灣主場婚宴 福原愛秀中文致意
預計在台、日各辦一場婚宴的江宏傑、福原愛，今天以台北場婚禮為兩人揭開幸福序幕，而來到江宏傑「主場」，福原愛也以流利中文，先向台灣媒體致意，展現她貼心的一面。
超過50家各國媒體，超過100名記者今天擠進台北星級酒店，共同關注江宏傑、福原愛間台、日桌球界的「世紀婚禮」。
身著訂製灰色中山裝的江宏傑與身披薰紫色波希米亞風晚禮服的福原愛，今天隨著悠揚的豎琴聲，現身婚宴前的記者會現場。
來到夫婿江宏傑的「主場」台灣，福原愛用流利的中文先和台灣的媒體致意，她說，「謝謝你們來參加我們的婚禮，也祝你們新年快樂」，之後再用日文和現場的日本媒體致意。
記者會過程中，福原愛總讓江宏傑代表兩人發言，當主持人對她提問時，她在言談中不斷以「小傑」稱呼江宏傑，展現甜蜜之意，也不時望著江宏傑，讓人看到她小女人的一面。1060101
(中央社)
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