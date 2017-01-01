台中花毯節推紀念明信片 現場寄免郵資

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台中市政府舉辦的台中國際花毯節在元旦假期舉辦一系列石虎吉祥物的新年祈願及互動遊戲，並與台中郵局合作推出花毯節紀念明信片，現場寄送免郵資。

為歡慶新的一年到來，台中市觀光旅遊局今天在主花毯區「木馬狂想曲」旁舉辦「新年祈福 石虎集氣」活動，由花毯節吉祥物石虎兄妹小福及樂樂陪伴大家一同為新年許下新希望，展望更好的未來。

台中市政府也與中華郵政台中郵局共同推出「2016台中國際花毯節」紀念明信片，現場寄出免郵資，歡迎大家把花毯節的美好景色寄送給親友分享，活動持續至8日。

台中國際花毯節今年首度移師后里花田綠廊舉辦，以「花現新樂園」為主題並以遊樂園為設計概念，利用台中當地的各式花卉，將后里花田綠廊打造成為具有四大亮點展區、十大主題展區及主題平面花毯等的國際花卉樂園。1060101

(中央社)