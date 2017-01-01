男子毒品案遭通緝 逃亡台南續販毒落網

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高巿警刑大偵7隊台南抓藥頭，逮捕屏檢通緝林姓男子（右一，帶帽者）。（曹明正翻攝）

屏東林姓男子因毒品罪遭通緝，逃亡躲到台南繼續販毒，為籌跑路費，先將海洛因稀釋後，當起宅急便，從仁德開車到高雄茂林或屏東高樹山區送貨，警方日前循線逮人，起獲毒品、子彈等物，依毒品、槍砲等罪送辦。

高市警刑大偵7隊日前接獲線報，指綽號「華仔」藥頭，在高屏、台南等山區販毒，為防黑吃黑，出入都帶槍械；警方循線查出嫌犯為65歲林男，他去年曾因毒品罪被判8月未到案，遭屏檢發布通緝，躲在台南繼續販毒。

警方跟監發現，林男為賺跑路費，與女友當起宅急便，只要有人訂貨，不惜路途辛苦，從台南仁德開車到茂林、高樹等山區送貨，甚至用壓模器將稀釋過的海洛因摻雜葡萄糖粉，製成塊狀後販賣，讓藥腳誤以為毒品純度較高。

上月29日，警方趁林男從仁德落腳處開車出門時，前後包抄逮人，從車上起出重2.42公克海洛因、33.78公克安毒、4公克大麻，另在租屋處起獲壓模機、子彈9發、改造槍械工具一批等，訊後依毒品、槍砲罪移送屏檢。

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(中時)