反核食 洪秀柱：將與民進黨政府「明確劃分界線」
國民黨主席洪秀柱元旦上午出席在國民黨中央黨部前舉行的升旗活動時宣告，自中華民國106年開始，國民黨將與跟人民為敵的民進黨政府「明確劃分界線」，國民黨一切「for the people」。為了人民，國民黨主張兩岸要簽署和平協議、反對日本核食進口、並將嚴格監督民進黨政府，國民黨永遠和民眾在一起，若執政黨一意孤行違反民意，國民黨就將要求執政黨下台。
國民黨元旦上午在中央黨部大門前廣場舉行「反核食食安元年元旦升旗活動」，洪秀柱在副主席郝龍斌、林政則、陳鎮湘以及秘書長莫天虎等人陪同下，率領中央黨部一級主管、中常委及民意代表唱國歌，向國旗致敬。
針對日本核災區食品可能輸台，洪秀柱強調，民進黨政府為了向日本輸誠，無視民眾健康，準備進口輻射核災地區食品，3天內舉辦十場違法公聽會企圖蒙混過關，但被國民黨地方民意代表與民眾一一阻擋，國民黨也在各地方議會發動修改有關自治法規，禁止核災食品進口。
洪秀柱強調，國民黨向大家許下承諾，2017年就是「食安元年」，為了民眾的健康，大家團結一致、意志堅定，不怕橫逆，國民黨必將努力向前行。
(旺報)
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