跨年倒數車拋錨 熱心警神救援
新北市中和區烘爐地適逢跨年觀景人潮，外地遊客慕名而來想一睹烘爐地著名的夜景度過跨年倒數，由於山路崎嶇顛坡，警方也投入大量警力實施交通管制以保持車輛順暢。
正當遊客陸陸續續順利入山時，警方見一台自小客車就橫插在路中央一動也不動，立即上前關切，原來是一名外地女性遊客由於不熟悉車況及路況，車子就突然拋錨在山坡地上十分危險，當場在車上嚇的不知所措。
在場員警見狀馬上通報勤務帶隊官、南勢派出所副所長張志謙，立即到場調度拖吊車協助民眾脫困也舒緩跨年車潮的交通堵塞，讓遊客趕在倒數前登上山頂觀賞美景，更對警方高效率救援大聲讚賞。
(中時)
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