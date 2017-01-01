跨年倒數車拋錨 熱心警神救援

跨年夜車拋錨，警救援紓解交通。（葉書宏翻攝）

跨年夜車拋錨，警救援紓解交通。（葉書宏翻攝）

新北市中和區烘爐地適逢跨年觀景人潮，外地遊客慕名而來想一睹烘爐地著名的夜景度過跨年倒數，由於山路崎嶇顛坡，警方也投入大量警力實施交通管制以保持車輛順暢。

正當遊客陸陸續續順利入山時，警方見一台自小客車就橫插在路中央一動也不動，立即上前關切，原來是一名外地女性遊客由於不熟悉車況及路況，車子就突然拋錨在山坡地上十分危險，當場在車上嚇的不知所措。

在場員警見狀馬上通報勤務帶隊官、南勢派出所副所長張志謙，立即到場調度拖吊車協助民眾脫困也舒緩跨年車潮的交通堵塞，讓遊客趕在倒數前登上山頂觀賞美景，更對警方高效率救援大聲讚賞。

(中時)