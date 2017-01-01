種植逾2千棵樹 台南公園慶百歲

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台南公園今年百歲，園內有114種樹種，逾2600棵樹，市長賴清德今天宣示將陸續執行「百年再生計畫」，讓台南公園邁向下一個百年。

台南公園1917年6月17日開園，是台南最古老、最大的公園，佔地4萬多坪，開園之初身兼熱帶實驗林，二戰後改為中山公園，民國90年再改為台南公園。

台南公園是日本跟隨西方潮流發展出的都市建設，園內有噴水池及珍貴植物；公園雖僅有百歲，但園內有2處200年的歷史遺址，分別是清嘉慶20年的重道崇文坊及230年的北門古城牆。

賴清德今天出席台南公園百歲慶祝活動時宣示，將陸續執行「百年再生計畫」，透過公園身體檢查、生態環境改善工程及歷史遺址的保存維護，保護園內珍貴樹木及多樣生態棲地，讓台南公園邁向下一個百年。

市府工務局說，「台南公園永續再生計畫」，目前已完成3個部分，一是土壤改良示範區，將原有13座羽球場減為7座；二是完成燕潭清淤工作，三是在土壤不良區域持續進行土壤改良。

另外，慶祝台南公園百歲，市府1月起每月都將舉行百歲公園慶祝活動，包括歷史照片展覽、音樂表演、實境遊戲、寫生比賽、兒童劇團及布袋戲等。1060101

(中央社)