他再和楊冪過跨年 「不是孤男寡女」暗酸劉愷威？
大陸女星楊冪2016年的平安夜因在上海拍戲，無法和家人團聚慶祝，便趁著當天早早收工和《小時代》導演郭敬明及一票工作人員度過，而昨她再度和郭敬明一起迎接2017年，對方更發文稱「不是孤男寡女了」，引來外界猜測難道是在暗指劉愷威日前和同劇女星王鷗對劇本一事，引發不少討論。
郭敬明日前和楊冪過聖誕時，曬出兩人合照並說「也是沒想到，平安夜是我倆過」，當時有人看了紛紛留言虧「孤男寡女好嗎」，隨後即另有工作人員PO出和他倆的大合照，證實是一群人的聚會，而昨（31日）跨年夜郭敬明再發文「平安夜之後，再次一起跨年。」並特別強調「這次終於不是孤男寡女了」，隨文附上他們和郭學冬的三人合照，貌似反擊上次被虧一事。
不過，因為楊冪老公劉愷威日前被拍到深夜獨自前往同劇女星王鷗房間，且在女方房內待了4小時才離開，導致他和楊冪婚變傳聞再起，雖然夫妻倆都已否認，仍引發高度關注；而這次郭敬明特意表示「不是孤男寡女」，也讓部分網友聯想是否在暗酸劉愷威，但多數粉絲仍認為只是針對上次平安夜的事開玩笑。
(中時電子報)
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