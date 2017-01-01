美巡2017年首戰SBS揭序幕 球王戴伊復出
美巡2017年第1場賽事SBS冠軍賽，5日至8日在夏威夷茂伊島卡帕魯亞植物園球場開打，這場比賽只有去年贏過美巡冠軍的32位高手參賽，「球王」戴伊在休養3個多月後，確定此戰復出挑戰「冠中冠」。
戴伊去年贏得3場美巡冠軍，但9月在年終賽的巡迴錦標賽第2輪打到中途腰傷退賽，後宣布提前結束2016年賽事專心治療，直到2017年第1場比賽SBS錦標賽才復出。
前球王25歲美國新星史畢斯，去年以美巡史上4輪次佳成績-30桿(262)，勇奪美巡生涯第7冠，今年將尋求衛冕。
戴伊與史畢斯是本屆奪冠熱門，不過最近打出橫掃千軍氣勢日本「亞洲1哥」松山英樹，從去年10月至今，近5場比賽已贏得4場美、日巡冠軍，包括在中國上海舉行的匯豐錦標賽與在巴哈馬進行的世界挑戰賽，近況之佳無人能比。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。