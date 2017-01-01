美巡2017年首戰SBS揭序幕 球王戴伊復出

腰傷休養3個多月的「球王」戴伊，於美巡2017年首戰復出。(美聯社資料照)

美巡2017年第1場賽事SBS冠軍賽，5日至8日在夏威夷茂伊島卡帕魯亞植物園球場開打，這場比賽只有去年贏過美巡冠軍的32位高手參賽，「球王」戴伊在休養3個多月後，確定此戰復出挑戰「冠中冠」。

戴伊去年贏得3場美巡冠軍，但9月在年終賽的巡迴錦標賽第2輪打到中途腰傷退賽，後宣布提前結束2016年賽事專心治療，直到2017年第1場比賽SBS錦標賽才復出。

前球王25歲美國新星史畢斯，去年以美巡史上4輪次佳成績-30桿(262)，勇奪美巡生涯第7冠，今年將尋求衛冕。

近5戰贏4冠的松山英樹，將在SBS錦標賽挑戰「冠中冠」。(美聯社資料照)

戴伊與史畢斯是本屆奪冠熱門，不過最近打出橫掃千軍氣勢日本「亞洲1哥」松山英樹，從去年10月至今，近5場比賽已贏得4場美、日巡冠軍，包括在中國上海舉行的匯豐錦標賽與在巴哈馬進行的世界挑戰賽，近況之佳無人能比。

(中時電子報)