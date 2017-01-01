夢時代跨年壞興致 8旬翁掏「寶」性騷3女遭逮

夢時代跨年湧入30萬人潮，未料傳出老翁猥褻3名女子。（王錦河攝）

高雄夢時代跨年晚會昨晚落幕，現場湧入30萬人潮，傳出一名8旬老翁當眾掏「寶」DIY，趁人多擁擠之際，猥褻3名女子，一對情侶見狀當下喝令老翁制止，未料老翁竟轉頭朝另一對母女猥褻，被害人聯手向警方舉報揪出這名色狼，雖然老翁矢口否認犯行，但被害人指證歷歷，訊後《性騷擾防治法》、公然猥褻罪移送地檢署偵辦。

警方指出，這名86歲龔姓老翁昨晚8點多，隻身前往夢時代跨年，他擠到時代大道正舞台前，默默偷出生殖器，朝38歲吳姓女子臀部磨蹭，吳女發現與男友一同喝令老翁收手，豈料老翁仍色慾薰心，繼續找下一個對象犯案。

龔翁一個轉身，接著朝一對母女檔下手，吳女發現要上前阻止為時已晚。69歲李姓媽媽先遭老翁以下體磨蹭，老翁依舊故我，接著找25歲許姓女兒下手，許女翻他一個白眼示意快住手，李婦當場將龔翁活逮報案，現場警力衝進會場，將老翁帶回警局偵辦。

3名被害人歡欣跨年，未料壞了好興致，一致認為老翁行為太可惡，寧願犧牲跨年活動時間，上警局做筆錄討公道。老翁矢口否認犯行，辯稱「自己已經老得可以，怎麼會做出這種事」，直說是不小心碰到，誤會一場。

龔翁結髮妻也趕到警局，替丈夫背書指稱他「不舉」，但3名被害女子言之鑿鑿，指控龔翁性騷擾，掏出「老寶貝」磨蹭屁股，甚至做出自慰動作，這種行為實在不容允許，訊後依違反《性騷擾防治法》、公然猥褻罪嫌送辦。

(中時)