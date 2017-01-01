結婚登記不能亂騙 上海建立誠信黑名單

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新民晚報報導，從今天開始，上海市申請婚姻登記時，若出現冒名使用他人身分等失信訊息，將被納入上海市公共信用訊息服務平台，並被列入「誠信建設黑名單」，還會遭到處罰。

報導說，上海一對新人趙敬賢、潘霞到靜安區婚姻（收養）登記中心登記結婚時，登記員遞上一張「婚姻登記誠信告知書」，上面寫著，「請仔細閱讀，如無異議請用正楷簽名並按指紋」。

婚姻訊息失信行為包括，在婚姻登記時，偽造或塗改戶口簿、身分證、婚姻登記證書或證明資料，騙取婚姻登記；故意隱瞞當事人無民事行為能力或限制民事行為能力，騙取婚姻登記。

此外還有，冒名頂替或使用他人身分訊息，騙取婚姻登記；隱瞞婚姻史辦理婚姻登記，以及不如實填寫婚姻登記相關聲明書等假冒婚姻訊息。

報導表示，若當事人被發現有失信行為，相關訊息會被列入「誠信建設黑名單」。1060101

(中央社)