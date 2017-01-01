結婚登記不能亂騙 上海建立誠信黑名單
新民晚報報導，從今天開始，上海市申請婚姻登記時，若出現冒名使用他人身分等失信訊息，將被納入上海市公共信用訊息服務平台，並被列入「誠信建設黑名單」，還會遭到處罰。
報導說，上海一對新人趙敬賢、潘霞到靜安區婚姻（收養）登記中心登記結婚時，登記員遞上一張「婚姻登記誠信告知書」，上面寫著，「請仔細閱讀，如無異議請用正楷簽名並按指紋」。
婚姻訊息失信行為包括，在婚姻登記時，偽造或塗改戶口簿、身分證、婚姻登記證書或證明資料，騙取婚姻登記；故意隱瞞當事人無民事行為能力或限制民事行為能力，騙取婚姻登記。
此外還有，冒名頂替或使用他人身分訊息，騙取婚姻登記；隱瞞婚姻史辦理婚姻登記，以及不如實填寫婚姻登記相關聲明書等假冒婚姻訊息。
報導表示，若當事人被發現有失信行為，相關訊息會被列入「誠信建設黑名單」。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。