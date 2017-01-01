傑愛婚盛大 前球后劉詩雯特地來台

傑愛婚盛大，奧運金牌朱木炎（左）、前新加坡奧運國手王越古（右二）與中國大陸桌球好手劉詩雯（右）特地來台參加。（葉士弘攝）

跨國桌球愛侶江宏傑與福原愛今在台北晶華酒店舉辦婚宴，好人緣也請來特別來賓，當今女桌世界排名第2的中國大陸女將劉詩雯，就特地盛裝出席婚宴，她身穿紫色小禮服，有別於場上的剽悍球風，令人驚艷，此外，對岸轉籍新加坡的前桌球名將王越古與2004年跆拳道金牌好手朱木炎，都是百忙中為新人獻上祝福的特別嘉賓。

「作為小愛的好朋友來到這裡，我跟愛大概9歲、10歲就認識，一直是很好的朋友，也曾在同個俱樂部，今天真的很開心，一定要趕來現場，祝兩人新婚快樂，百年好合。」劉詩雯曾是世界球后，如今仍高居世界第2，她為了參加好友婚禮，還是頭一次來到台灣，更顯意義非凡。

看到好友特地來台，福原愛喜悅之情溢於言表，她笑說：「感謝雯雯特地趕來，我告訴她，等她婚禮我們還他10倍。」

36歲的王越古，也是特地從新加坡來台參加兩人婚宴，「跟小傑是2005年就認識，當時年紀很小，現在看來年紀還是很小，我家就我一個小孩，小傑就像我弟弟一樣。」目前已轉任教練的她，談起與兩人關係，她笑說：「跟愛從對手變朋友，一直從2008年打到2012年，真的很祝福他們，祝他們早生貴子。」

朱木炎則是以國訓中心前輩身分到場，曾在2004年拿下雅典奧運金牌的他，也獲選精英獎最佳男運動員，而江宏傑則獲選同年的最佳新秀，朱木炎說：「小傑一直都是個默默付出的型男，過去在左營也一直碰面，非常祝福他，百年好合，新婚愉快。」

對特地來台的好友們，江宏傑表示感謝，他強調他們都是在百忙中抽空來台，尤其劉詩雯還是在昨天才結束對岸乒超賽事，非常感動。

(中時電子報)