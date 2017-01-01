媒體大陣仗 江宏傑福原愛：超緊張

我要評比

江宏傑、福原愛的台、日桌球界「世紀婚禮」引發關注，面對媒體大陣仗採訪，江宏傑、福原愛雙雙表示，「非常緊張」。

江宏傑、福原愛預計在台灣、日本各辦一場婚宴，台灣場的婚宴今天率先在台北星級酒店進行。

這場台、日桌球界的「世紀婚禮」，吸引超過50家媒體、超過100名記者前往採訪報導。

面對現場架起超過30台的攝影機，以及數不清的相機、手機，即便是參與許多重大賽事的江宏傑、福原愛都不免感到緊張。

福原愛首先說，「真的非常非常緊張」，在主持人追問下，她進一步表示，「我感覺比正式比賽還緊張」。

江宏傑則說，「真的蠻緊張的，希望一切真的都能非常順利」。1060101

(中央社)