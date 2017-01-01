吳慷仁曾淪候補演員 自當經紀人把關

演員吳慷仁主演「植劇場－戀愛沙塵暴」，去年成為金鐘視帝，吳慷仁坦言曾是別人的候補演員，自己當經紀人後，不接無法認可的戲劇。

吳慷仁2007年出道，去年以電視劇「一把青」奪第51屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎，上台領獎致詞時，自信說出「以後的我不會讓你們失望，我會再來」。

「植劇場－戀愛沙塵暴」是吳慷仁首次和導演北村豐晴合作，吳慷仁極盡所能搞笑，演得「毫無恥度」，自我形容都在「亂演」，「這次是我的新嘗試，我不按照原本的設定，而是把角色的誇張放大到極限」。

吳慷仁使出全力、演到虛脫，直呼每天都在想何時殺青。監製王小棣稱讚吳慷仁「演得真好」，受肯定讓吳慷仁很感動，他說，「以前對演出的熱情是想讓人看到自己，但現在是希望拍到新鮮的作品」。

談起演藝路，吳慷仁坦言有過極大挫折，「我曾經也是別人的候補演員，有誰不想接就會想到我」。他形容這是表演的現實問題，如今他選擇把演戲這件事做好，這兩年他自己當經紀人，不接無法認可的戲劇。

吳慷仁表示，「我沒有在粉紅泡泡裡找夢想，當演員有時就要自己找出路」，經紀人要面對許多尷尬問題，要在製作單位砍價時談價錢，還得過濾奇怪邀約，但這些他都過得去，「有了自己的選擇權，我就能決定拍或不拍」。

「植劇場－戀愛沙塵暴」2日起每週一到週三晚間9時在公視播出。1060101

(中央社)