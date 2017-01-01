搭小鮮肉秀超難瑜珈 李冰冰螞蟻腰辣翻！

李冰冰耀升為國際巨星，演藝事業亮眼。（圖／達志影像）

李冰冰曬與外甥健身照，纖細蠻腰很吸睛。（圖／取材自李冰冰微博）

影星李冰冰以《變形金剛4》和《惡靈古堡》在好萊塢闖出名號，已是國際巨星的她，演藝事業亮眼，李冰冰也是大陸演藝圈中最具代表性的女星，而她的感情世界一向備受關注，而李冰冰今（1日）則曬出小鮮肉做瑜珈照，還曬纖細螞蟻腰，大秀好身材。

李冰冰在微博曬與小鮮肉做瑜珈照，原來這位男生是她的外甥，李冰冰也寫下：「帶著小外甥去健身房，那是鍛煉基本靠笑，健身基本靠鬧」，兩人大秀高難度動作「一飛衝天」，而李冰冰身穿短版運動上衣露出小蠻腰，健康美更是迷倒不少粉絲。

(中時電子報)