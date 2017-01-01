台南二寮看日出 賴清德和3千民眾讚嘆
台南左鎮區二寮是全台最低海拔就可以看到潑墨雲海曙光的地點，也是台南跨年三部曲的末曲，1日早上雖霧氣濃重，錯失雲海曙光，但參與盛況的台南市長賴清德和3000民眾，仍欣賞到日出瞬間的濛濛美景，紛紛發聲讚嘆。
台南的跨年三步曲，跨年活動雖然到凌晨才結束，元旦一大早的迎曙光活動，仍有3000民眾參與，西拉雅國家風景區管理處邀請民眾在6點17分一起舉起「YAYA許願棒」，共同許下新年新希望，隨後安排十鼓擊樂團演出，令人在新的一年為之振奮。
全程參與的賴清德表示，他很高興可以在全台灣最低海拔，便可以看到雲海的二寮迎接代表希望的日出，他更帶頭許願，祝福台南市沒有災難，大家共同攜手，讓城市持續進步，並且感謝西拉雅國家風景處建置觀景平台。
儀式結束後，賴清德與西拉雅國家風景區管理處處長張隆城，一起陪民眾迎接曙光雲海，可惜因霧氣濃重而無緣見到曙光，但也欣賞到了美不勝收的日出，現場民眾也都同聲大喊「哇！」對日出之美讚嘆不已。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。