台南二寮看日出 賴清德和3千民眾讚嘆

每年元旦，台南市長賴清德（左三）都會率相關官員，前往左鎮二寮觀日出。（黃文博攝）

今年元旦，左鎮二寮的日出，遇上濃霧，但仍顯現出濛濛的美。（黃文博攝）

台南左鎮區二寮是全台最低海拔就可以看到潑墨雲海曙光的地點，也是台南跨年三部曲的末曲，1日早上雖霧氣濃重，錯失雲海曙光，但參與盛況的台南市長賴清德和3000民眾，仍欣賞到日出瞬間的濛濛美景，紛紛發聲讚嘆。

台南的跨年三步曲，跨年活動雖然到凌晨才結束，元旦一大早的迎曙光活動，仍有3000民眾參與，西拉雅國家風景區管理處邀請民眾在6點17分一起舉起「YAYA許願棒」，共同許下新年新希望，隨後安排十鼓擊樂團演出，令人在新的一年為之振奮。

全程參與的賴清德表示，他很高興可以在全台灣最低海拔，便可以看到雲海的二寮迎接代表希望的日出，他更帶頭許願，祝福台南市沒有災難，大家共同攜手，讓城市持續進步，並且感謝西拉雅國家風景處建置觀景平台。

儀式結束後，賴清德與西拉雅國家風景區管理處處長張隆城，一起陪民眾迎接曙光雲海，可惜因霧氣濃重而無緣見到曙光，但也欣賞到了美不勝收的日出，現場民眾也都同聲大喊「哇！」對日出之美讚嘆不已。

(中時)