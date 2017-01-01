小提琴教母李淑德退而不休 教不動為止

被譽為「台灣小提琴界教母」的李淑德曾成立少年管弦樂團，自學校退休後仍在各地指導優秀的小提琴學生，她說，「教學是我的專業，要教到教不動為止」。

教育部師資培育與藝術教育司表示，藝術教育典範薪傳系列叢書以口袋書形式，介紹「教育部藝術教育貢獻獎」終身成就獎得主及近3年逝世的典範藝術教育家，透過淺顯易懂的內容，希望推廣至學校及大眾，也鼓勵更多藝術教育工作者。

藝術教育典範薪傳系列叢書共9本，5本為「藝術教育貢獻獎-終身成就獎」得主系列，包括藝術教育開拓者施翠峰、經師人師典範王秀雄、舞蹈大師劉鳳學、台灣小提琴教母李淑德、從事舞蹈教育推廣一甲子的李彩娥，還有4本是「緬懷已故大師」，包括前史博館館長黃永川、本土作曲家馬水龍、畫梅大師蔣青融和國寶建築師漢寶德。

以「台灣小提琴界的教母」李淑德為例，李淑德獲得美國新英格蘭音樂院音樂碩士學位後，返台成立中華少年管弦樂團，曾著有「西洋弓弦樂器發展史」。

談起教育，李淑德表示，常常告訴後輩們，「教學生的時候不要『教』（說）太多，要讓學生自由領悟、發展」，激發學生的潛能，讓學生做自己的老師，是李淑德的中心思想。自1995年在師大退休後，仍在各地指導優秀的青少年小提琴學生，她說，「教學是我的專業，要教到教不動為止」。

教育部表示，「藝術教育典範薪傳系列叢書」記錄台灣的前輩們對藝術教育的貢獻，包括在藝術領域上的追求，和培育下一代付出的努力，透過系列叢書的介紹，可以看見他們教學的歷程，還有當年時代下的背景。1060101

(中央社)