2017中國會發生什麼事？這些該關注

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2017年的中國大陸會發生什麼大事？其中，年底將召開的中共19大，將改組第19屆中共中央政治局，形成新一代領導班子，受到全球關注。

中新網等媒體今天報導了中國大陸2017年會發生的國家大事。

第一，中國共產黨第19次全國代表大會預定2017年下半年在北京召開。

第二，2017年8月1日是共軍建軍90周年紀念日。大陸2015年宣布解放軍裁減員額30萬人，預定2017年底基本完成。

第三，2017年是香港主權轉移大陸的20周年。3月26日，香港特別行政區將選舉新一屆行政長官。

第四，中國大陸首艘貨運飛船「天舟一號」預定2017年上半年發射，屆時將與在軌運行的「天宮二號」太空實驗室進行交會對接。2017年底則將發射「嫦娥五號」月球探測器，實現區域軟著陸及採樣返回。

第五，中國大陸北京、山西、浙江等省市2017年將試點國家監察體制改革，設立各級「監察委員會」。北京當局定位，國家監察體制改革是「重大政治改革」，監察委是建立在中共統一領導下的「國家反腐敗工作機構」。

第六，中國大陸2017年除舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇之外，還將在福建省廈門市舉辦金磚國家領袖第9次會晤。1060101

(中央社)