聽到早生貴子 福原愛微笑以對

台日桌球好手江宏傑和福原愛今天的婚宴記者會上，中國大陸前桌球選手王越古提到「早生貴子」時，現場媒體和工作人員會心一笑，而這對新人都微笑以對。

劉詩雯是中國大陸現役的桌球選手，昨天率領武漢隊在中國大陸桌球俱樂部超級聯賽總決賽，以3比1擊敗山東隊奪下女團冠軍後，就飛來台灣為好友福原愛祝賀。

「我跟愛（福原愛）9、10歲就認識，是很好的朋友。」劉詩雯說，她們以前也是隊友，所以一定要來現場見證，希望福原愛新婚快樂、百年好合。

劉詩雯現身前，福原愛聽到主持人喊出劉詩雯的名字時，馬上露出開心的表情，福原愛也稱呼對方「雯」，非常感動劉詩雯到現場，直呼「以後要還她10倍。」

王越古是中國大陸轉籍新加坡的前桌球選手，已經退役，她表示，由於自己是獨生女，江宏傑對她來說就像是自己的親弟弟，而和福原愛是從對手變成朋友，希望這對新人生活和事業越來越好，「早生貴子。」

而2004年雅典奧運跆拳道金牌朱木炎，在國家運動訓練中心看到江宏傑的努力，他稱讚江宏傑「很帥、很有禮貌，是默默付出、努力的型男。」祝福他們百年好合。1060101

(中央社)