北京在霧霾中跨年 AQI超過400
霧霾才散去不久的北京，2017年第1天就又被霧霾籠罩，今早部份地區能見度甚至不到100公尺。而從昨天深夜到今天上午，北京的空氣品質指數（AQI）都處於400以上的嚴重汙染狀態。
綜合大陸媒體報導，北京這波霧霾自2016年12月31日起逐漸產生，城區當天早上8時的能見度就降到2至4公里，南郊部份地區更不到500公尺。到當天深夜11時，市區AQI即升高到458，是北京當月AQI第3度高於450。
由於霧霾來襲，北京市當天啟動空汙橙色預警，公安、環保等單位相繼取締全市老舊車輛上路及土方裸露等違規行為，並相繼封閉北京各聯外高速公路的部份路段。
進入今天，北京全市仍籠罩在濃濃霧霾中，清晨大部分地區能見度僅約1公里，南郊部分地區更不到100公尺。到今早6時，市區AQI仍達421。
氣象單位預測，今天入夜後在冷空氣到來下，霧霾將由北向南逐漸減弱，明天將暫時消散，但3至4日又將到來。1060101
(中央社)
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