朴槿惠被停職後 首次與媒體記者座談

韓聯社報導，南韓總統朴槿惠今天下午在青瓦臺與媒體記者座談，就憲法法院審理彈劾案程序和「親信門」等事宜回答記者提問。

這是朴槿惠被彈劾後時隔23天首次與外界人士接觸，也是她被停職後首次以記者座談會的形式就有關疑惑表態。

據悉，今天的座談會根據朴槿惠的意願召開。

去年11月29日，朴槿惠就「親信門」發表對國民談話時表示會在近期召開記者會，就各種疑惑做詳細解釋，但她於12月9日被停職，記者會計劃也自然被取消。

其間，朴槿惠在會見青瓦臺幕僚們時多次就自己涉及的指控「喊冤」，因此今天朴槿惠會見記者們可能會詳細介紹自己對親信門的立場。1060101

(中央社)