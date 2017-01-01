竹市動物園傳喜訊 鴯（苗鳥）產下元旦蛋
新竹市立動物園傳喜訊，園內飼養的鴯（苗鳥）今天誕下元旦「蛋」，盼再過6到7週，就能孵化成小鴯（苗鳥），為動物園增添新成員。
新竹市立動物園表示，園內一隻超過10歲的雌性鴯（苗鳥），上週開始陸續產下8顆蛋，今天元旦，牠再產下一顆，園內志工一早見狀，小心翼翼將鴯（苗鳥）蛋帶走，準備進行人工孵化，鴯（苗鳥）爸媽依依不捨的發出低沉叫聲，園方還特別安撫鴯（苗鳥）爸媽情緒。
園長楊家民表示，每年歲末前後，動物園裡的雌鴯（苗鳥）平均會產下7至8顆蛋，並由公鴯（苗鳥）自行孵化，但近2年都未孵化成功，研判可能是遊客人為影響及環境因素造成，所以此次出動「人工孵蛋箱」，由人工幫忙孵化，盼有好消息。
楊家民說，繁殖期間雌鳥每隔3、4天會產下一顆蛋，鴯（苗鳥）蛋呈現漂亮的墨綠色，是名副其實的「圓蛋寶寶」；而雌鴯（苗鳥）產下蛋後，改由雄鴯（苗鳥）負責孵蛋及育雛工作，堪稱是鳥類世界的「好爸爸」。
楊家民說，鴯（苗鳥）原產於澳洲，是世界上第二大的鳥類，僅次於鴕鳥，成鳥體重約45公斤，身高2公尺左右，主要吃果實及昆蟲等，由於翅膀退化，所以不會飛行，但奔跑速度很快，可達時速50公里。1060101
(中央社)
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