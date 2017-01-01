犯罪新手法 金門提酒券爆首宗偽造案

金門出現犯罪新手法，縣警察局金城分局今天指出，到案4嫌偽造金酒公司提酒券，受害民眾超過十人，詐騙金額近台幣300萬元。全案正持續擴大偵辦。

家戶配酒是金門獨步全國的福利，凡是年滿20歲設籍金門滿4年的民眾，每逢春節、端午、中秋節可向金酒購買配酒，再以市價售出。過去縣府是以實酒配給民眾，民國101年以後為了便民，改以提酒券代替；而這項行之有年的福利，卻在105年歲末爆發首宗偽造案。

金城分局分局長李智源指出，昨晚接獲金城地區李姓民眾報案指稱，拿到疑似假冒金酒公司的提酒券31張，請求警方協助調查；警方聯繫金酒公司派員到場，經過比對浮水印，確認是偽造。

縣警局長許慶豐得知後十分重視，指示刑警大隊、金城、金湖等分局組成專案小組全力偵辦。金城分局偵查隊長林練雄下午說明案情，到今天下午3時30分，已有十名民眾報案稱收到偽造提酒券，數量達384張。

以家戶配酒1打配售價新台幣4800元，以市價7800元左右計算，詐騙金額近300萬元。警方預料報案人數還會增加。

李智源進一步表示，專案小組連夜過濾監視器，比對現場跡證並查訪本地治安人口後，現已查獲4名嫌犯到案；其中一名嫌犯今早企圖離開金門時，在機場遭到警方攔截，身上並查獲部分贓款。金城分局指出，全案是金門新發現的犯罪手法，已掌握特定嫌犯擴大偵辦中。1060101

(中央社)