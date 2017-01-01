電暖器疑爆炸起火 長期臥床患者燒燙傷
新北市三重區文化北路一處民宅今天中午發生火警，造成一名長期臥床的病患燒燙傷。消防單位初步研判，疑似是電暖器爆炸引起火警所造成。
新北市府消防局第三消防救災救護大隊表示，三重區文化北路火警，共造成1人燒燙傷。今天中午約12時，消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案，立即派遣三重及重陽消防分隊到場搶救。
消防人員到達現場時，發現已有白煙冒出，警消立即佈線搶救，另一組人員立即進入室內搜救，發現一名行動不便、長期臥床患者，全身有大面積二度、三度燒燙傷。
警消人員立即搶救患者，搬運至一樓交由救護人員急救，並立即送往台北市馬偕醫院。
報案民眾表示，當時有聽到一爆炸聲響，在樓梯間隨後發現濃煙，立即通知社區警衛報案，隨後攜帶滅火器滅火。
消防局初步判斷，為電暖器所造成。第三救災救護大隊長程昌興呼籲，電暖器會耗氧，室內使用應維持適當通風，因出風口溫度高，別讓小孩、寵物碰到，且要注意清潔，以防灰塵累積影響散熱，造成火災。
程昌興表示，電暖器應使用專用插座，避免長時間使用。如果民眾家中有臥病在床的成員，更該留意用火用電的安全。1060101
(中央社)
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