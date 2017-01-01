金門春節「提酒券」有假，警方全島追追追

金門「春節」家戶配售酒展開作業，民眾一箱箱買回家中。（李金生攝）

金酒公司基於便民考量，印製「提酒券」提供鄉親選用，不料爆發首宗偽券案。（李金生攝）

真券（上）在紫光燈下顯現金門「縣徽」，偽券（下）卻呈現「梅花」圖樣。（李金生攝）

金城分局偵查隊長林練雄表示，目前已有4名涉嫌偽造的民眾到案。（李金生攝）

遭騙的酒商陸續趕到警局報案，目前單人損失最高近80萬元。（李金生攝）

金門三節家戶配售酒爆發首樁「提酒券」偽造案，外觀和紙張幾乎難辨真假，已有10名遭騙收購的酒商報案，陸續查獲累計384張，詐騙金額近新台幣300萬元。警方已拘提4名嫌犯到案，並鎖定其他對象繼續追查中。

金城分局長李智源指出，迄今天下午3時為止，已有10名受害酒商報案，手上最多有94張，若以每張價值約7800元計算，損失近80萬元，最少則有8張。警方自昨夜起偵騎四出，今天在尚義機場攔截1名準備溜回台灣的嫌犯，至今共有2名許姓、1名洪姓和1名鄭姓嫌犯到案，其中有3名是金門本地人。

金門在每年的春節、端午及中秋等3大節慶，都會實施家戶配售酒發放作業，只要年滿20歲且設籍金門4年以上者，即有資格購買。每打配售價格4800元，但轉手讓售即有3000元上下的差價可賺，被民眾當作三節的「紅包」，外來設籍人口也因此逐年遞增，至今已逼近14萬人，遠較實際常住人口來得多。

由於金門高粱酒銷往台灣，還有相當的利潤，酒商在配售作業期間都會到處收購，金酒公司基於便民和作業效率考量，除讓鄉親價購實體酒外，也印製「提酒券」方便民眾和酒商到金酒倉庫提領，變通作法頗獲好評。

但酒商收購時無暇細看，也沒想到有人會作假。1位李姓酒商昨晚整理「提酒券」時，發現收購的31張中，戮蓋的里長印章怪怪的，趕緊打電話與里長確認，並與出賣「提酒券」的陳姓男子取得聯繫，雙方約定時間、地點退券還錢。警方也派員埋伏，但對方始終不見露面，白忙一場。

遭騙酒商在LINE群組緊急通報後，陸續有人報案，警方也傳喚和拘提4名嫌犯到案，但均避重就輕，供稱只是向別人轉手來賣，其他都不知情。

警方指出，真券紙張觸感較粗，在太陽光或日光燈下有「梅花」浮水印圖樣，並在紫光燈下顯現金門「縣徽」圖案：但偽券紙張觸感平滑，且在紫光燈下顯現「梅花」圖樣，並無「縣徽」圖案，研判偽券和里長的印章有可能是在大陸裝作，全案將依詐欺、偽造文書罪嫌深入偵辦。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！ㄦㄦ

(中時)