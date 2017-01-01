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國道5號北上段 湧現北返車潮

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國道5號北上段 湧現北返車潮
國道5號北上路段今天出現北返車潮，預估車陣會持續到深夜11時至12時。（李忠一攝）
國道5號北上段 湧現北返車潮
高速公路局建議用路人明天提早使用國道或改走替代道路，避免塞在車陣中。（李忠一攝）

今天是元旦也是連續假期第2天，國道5號南下、北上段都出現車潮，下午2時30分，國5北上從雪隧宜蘭端洞口一度往南回堵達6公里長，剛進雪隧時的時速僅20公里，高速公路局預估，今天北上恐怕會塞車到深夜11、12時，明天國5北上一早就會出現車流，建議用路人提早上國道或改走替代道路。

高公局坪林行控中心表示，今天國5南下從清晨6時就出現車潮，中午後又一波，南下車流一直延續到下午4、5時，研判是元旦出遊潮，而昨天有不少外縣市民眾到宜蘭跨年，以致今天北上段從上午10時起出現車流。

國5在今天下午1時14分啟動主線紅綠燈與頭城匝道儀控，1時35分開放路肩通行大客車，2時15分開啟宜蘭、羅東、蘇澳匝道儀控管制，用路人剛進入雪隧時，時速雖然只有20公里，但中、後段可提升至時速60公里。

下午5時，用路人從宜蘭河橋頭經國5至南港系統約87分鐘，排隊進入雪隧車陣約5公里，頭城匝道排隊2公里，宜蘭2公里，羅東1.5公里，蘇澳1公里。

坪林行控中心表示，今天北上車流約在3.5萬至4萬輛次，比平常假日約多出1成，預估今天結束後，還會約有2萬輛次車流留在宜蘭與花東地區，這些車流將在明天湧現，預估明天北上路段最晚從上午9時起就會出現車陣。

坪林行控中心提醒，明天國5北上路段在下午3時至晚間8時仍有實施高乘載管制，呼籲用路人盡早出門，而孕婦出示產檢紀錄與身分證可不受高乘載管制限制，用路人也可參考高公局國道5號路況資訊網頁（http://1968.freeway.gov.tw/f5-jam-information）。

(中時)

關鍵字：公里車流宜蘭路人國道
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